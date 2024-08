Perché la Juventus ha scelto Nico Gonzalez?

I numeri di Nico Gonzalez

Dove giocherà Nico Gonzalez nel 4-2-3-1 di Thiago Motta

Nico Gonzalez alla Fiorentina

125 presenze

38 goal

19 assist

Laha deciso di affondare il colpo decisivo per regalare aun tanto atteso rinforzo sulle corsie laterali. I bianconeri, infatti, hanno raggiunto un accordo totale con la Fiorentina per l'arrivo a Torino di Nico Gonzalez. Un trasferimento, sulla base di 38 milioni di euro complessivi, che si completerà nei prossimi giorni e che permetterà al nuovo tecnico bianconero di disporre di un calciatore funzionale ai suoi concetti di gioco.La Juventus ha deciso di mettere le mani su Nico Gonzalez perché le corsie laterali erano (e sono) la zona di campo in cui il club bianconero doveva intervenire con maggiore urgenza. Dopo l'addio di Soulé, trasferitosi alla Roma, e l'esclusione di Federico Chiesa e Filip Kostic - sempre più ai margini del progetto bianconero - la Juve si era presentata all'esordio con il Como con a disposizione il solo Timothy Weah e il Next Gen Samuel Mbangula. All'imbocco dell'ultima settimana di mercato, dunque, era necessario per la Juve andare a dare maggiore profondità alla propria rosa.Al netto del fattore numerico e degli elementi presenti in rosa, la Juve ha scelto Nico Gonzalez soprattutto per i suoi numeri e per le qualità tecniche che l'argentino ha mostrato in maglia viola. Nico Gonzalez alla Juve rappresenta sicuramente un valore aggiunto dal punto di vista tecnico: il classe 1998, infatti, è un calciatore che si distingue per una cifra tecnica superiore alla media. Abile nell'uno contro uno, è in grado di creare superiorità numerica e nel 4-2-3-1 di Thiago Motta la componente fantasia occupa una posizione prioritaria. L'arrivo dell'argentino in quel di Torino significa assicurare alla squadra un buon contributo in termini realizzativi. Al netto di Vlahovic, la Juve cercava i proverbiali calciatori da 'doppia cifra' e Nico Gonzalez sembra rispondere a questo identikit: l'ex Stoccarda ha infatti segnato 30 goal nelle ultime due stagioni con la maglia della viola, di cui 12 soltanto nell'ultimo campionato di Serie A. Nico, inoltre, rappresenta una valida alternativa anche sui calci piazzati e, in special modo, sui rigori.Thiago Motta sarà sicuramente un titolare all'interno del 4-2-3-1 tracciato dal nuovo allenatore della Juventus. Il club bianconero l'ha voluto sì per la sua capacità di interpretare lo spartito in qualità di esterno offensivo, dove può orbitare su entrambe le fasce, ma anche per la sua duttilità. All'occorrenza, infatti, Nico Gonzalez può agire anche da falso nove e quindi come potenziale alternativa a Vlahovic in caso di necessità.





