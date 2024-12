Perché la Juventus ha ceduto Huijsen al Bournemouth

Tra le tante cessioni che las ha fatto nell'ultimo mercato c'è stata anche quella di Dean, che era tornato alla Continassa dopo il prestito di sei mesi alla Roma.a titolo definitivo per 15 milioni di euro più bonus fino ad un massimo di tre. Ma perché il club bianconero ha deciso di cederlo?Nella rivoluzione effettuata da Cristianoi e la dirigenza juventina in estate, c'è stato bisogno anche ovviamente di sacrificare qualche giocatore, fare cassa e poter poi reinvestire le risorse. E la partenza di Huijsen si va ad inserire proprio in questa linea strategica del club. Il giocatore, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha spiegato la situazione: "Durante i primi giorni di preparazione alla Continassa, la dirigenza e Thiago Motta mi hanno detto che avevano bisogno di fare cassa con la mia cessione e che avrei dovuto trovare una soluzione".Senza dubbio, alla base di tutto c'era la necessità della Juve di generare risorse economiche dopo aver investito tanto nella parte iniziale del mercato con acquisti come Thuram e Douglas Luiz, sapendo che c'erano ancora tante operazioni in entrata da fare.importante considerando che sono arrivati a zero a Torino.Non c'è stata solo però una questione economica dietro la cessione del difensore spagnolo.nei piani del club c'era l'idea di proseguire con una crescita graduale. Huijsen è sempre stato un ragazzo molto ambizioso viste le grandi qualità mostrate fin da bambino e in estate, la possibilità di andare via dalla Juventus, nell'idea del giocatore,