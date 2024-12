L'intervista di Huijsen

Deanha lasciato lain estate passando alIl difensore nato in Olanda ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui racconta approfonditamente del trasferimento, spiegandone i motivi: "Non è stata una mia scelta". Huijsen ha anche risposto su un possibile ritorno alla Juventus e di Kenan"C’è una qualità assurda, é una magia la Premier: ogni weekend puoi vincere o perdere contro chiunque. È un campionato meno tattico della Serie A, ma più veloce, intenso. E trovi campioni ovunque"lIL MOTIVO DELL'ADDIO ALLA JUVE - "Sinceramente, io non sarei mai voluto andare via. Non è stata una mia scelta. Durante i primi giorni di preparazione alla Continassa, la dirigenza e Thiago Motta mi hanno detto che avevano bisogno di fare cassa con la mia cessione e che avrei dovuto trovare una soluzione"."Il direttore sportivo Tiago Pinto mi aveva già ingaggiato in prestito alla Roma lo scorso gennaio e in estate mi ha convinto a raggiungerlo qui. Non mi sono pentito, anzi…Sono sempre più felice al Bournemouth"."Non è stata una mia decisione, ma non ho rimpianti: ogni giorno sono più soddisfatto della mia avventura al Bournemouth. Tornare in Italia, alla Juve, alla Roma o in un altro club?. Ma adesso sto bene al Bournemouth"."YILDIZ INNAMORATO DELLA JUVE" - "Cosa mi manca della Juve? Il mio amico Yildiz. Parliamo spesso e lo sento molto contento alla Juventus, è innamorato dei tifosi bianconeri. Non faccio fatica a credergli"."Mi viene in mente il soprannome che mi aveva dato: mi chiamava “mangia e dormi” perché la mia vita a Torino era allenarmi, mangiare e andare a letto. Sarò sempre grato ad Allegri,mi ha fatto debuttare con la Juventus in Serie A".