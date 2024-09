Perché Genoa-Juventus si gioca a porte chiuse: il motivo

La notizia che già era filtrata nella giornata di ierimatch valido per la sesta giornata di Serie A si giocherà a porte chiuse. Niente tifosi quindi per la gara, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris.Il prefetto di Genova ha deciso per questa soluzione dopo quanto avvenuto all'esterno dello stadio nel giorno diche si è disputato in settimana. Ci sono infatti stati scontri tra i tifosi e la polizia sia nelle ore prima della partita sia poi dopo il match. Ci sono stati 41 feriti tra le forze dell'ordine, alcuni anche gravi. Per questi episodi, Genoa-Juventus si giocherà a porte chiuse.