Perchéha convinto così "facilmente" Cristiano Giuntoli? Tanto per cominciare, come scrive Tuttosport, il dt bianconero ha visto nel suo profilo tutti i requisiti "di moda" alla Continassa in questo momento storico: si tratta infatti di un giocatore giovane, che allapotrà essere valorizzato, e dall'ingaggio contenuto, dal momento che i discorsi con l'entourage sono avviati sulla base di un quinquennale a 1 milione di euro lordo a stagione. E poi c'è ovviamente un discorso tecnico : il ragazzone cresciuto a Santo Tirso, quasi 190 centimetri d'altezza, ha doti atletiche impressionati e un piede decisamente educato, caratteristiche molto apprezzate da Thiago Motta.