QUI il video dell'accaduto



Panama-Usa, la partita di Weston McKennie



Panama-Usa, i dati della gara di McKennie (da SofaScore)

Minuti giocati: 90'

Tocchi: 26

Precisione passaggi: 85.7%

Cross (riusciti): 2 (1)

Un risultato che sicuramente lascia tutti a bocca aperta. Alla finecontro ogni pronostico. Se per Weah la partita è durata soltanto 18 minuti prima dell'espulsione per un gesto violento verso un avversario (), discorso diverso vale per l'altro juventino Weston McKennie.Wes è rimasto in campo per l'intera durata della gara, è stato impiegato da mezz'ala sinistra in un centrocampo a tre. Una gara oltre la sufficienza nonostante la sconfitta. Da segnalare anche una rete messa a segno ma ad ingannarlo è stata la posizione di fuorigioco, goal annullato.





