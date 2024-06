Panama-Usa, Timothy Weah espulso: cos è successo

Weah alla Tyson pic.twitter.com/rJYblISz6d — Francis BegbJe (@FRN_7_) June 28, 2024

Nella notte si è giocata la Copa America. La gara questa volta ha visto protagonisti glidegli juventini Timothye Westoncontrapposti a. Gara finita per 2-1 in favore di Panama, risultato che appare sorprendente. A segno Cesar Blackman e Jose Fajardo per Panama, non è bastata la rete di Folarin Balogun per tenere a galla la squadra di Tim e Wes.Dopo appena 18 minuti dal calcio d'inizio a rimediare un'espulsione è il bianconero Weah. Un gesto violento nei confronti di un avversario: una gomitata a palla lontana. L'arbitro del match dopo un controllo al VAR non ha dubbi e solleva il cartellino rosso. Di seguito il video di quanto accaduto.





