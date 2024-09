Osimhen, le ultime sul futuro

La posizione della Juventus

Intorno adin questi giorni si è continuato a parlare e si sono rincorse anche le voci sulla Juventus. Nell'intervista rilasciata da Cristiano Giuntoli, il dirigente bianconero ha fatto un passaggio proprio sul centravanti. "Acquisto più complicato? Forse Victor. Ci ho messo quattro mesi per portarlo a Napoli. Andava forse venduto prima". Il sorprendente trasferimento in prestito al Galatasaray non può placare i rumors che prontamente hanno ricominciato a circolare attorno al suo nome.Per quanto riguarda il club turco, come scrive calciomercato.com, c'è una complicata gestione che passa tutta nelle mani dell'allenatore Okan Buruk, chiamato ad intercambiare quattro giocatori che per molte squadre rappresentano un autentico lusso:A parole, il Galatasaray ha chiuso categoricamente ad un addio a gennaio, ma è pur sempre vero che la clausola abbassata a 80 milioni di euro, tasse comprese e valida solo per i club esteri, lo rende tecnicamente appetibile per le società inglesi o per il Paris Saint-Germain di turno.E la posizione della Juventus? In caso di permanenza in Turchia fino a giugno, si legge, la partita si riaprirebbe per altri interlocutori e, che confida di raggiungere un'intesa circa il prolungamento di contratto di Vlahovic ma che al tempo stesso è tenuto ad osservare la situazione di Osimhen con particolare attenzione.