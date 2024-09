Rinnovo Vlahovic, le parole di Giuntoli

Vlahovic Juve, la posizione sul rinnovo

Quando scade il contratto di Dusan Vlahovic

Sarebbe bastato seguire i numeri, come spesso si ripete. E allora si sarebbe giunti alla conclusione, la stessa raccontata già qualche giorno fa: con questo bilancio, a queste cifre, Dusanper la Juventus è un calciatore insostenibile, dal punto di vista economico. Troppo fuori scala lo stipendio che, addirittura, tende a salire fino ai 12 milioni. Una soluzione, però, c’è ed è il rinnovo.Sul tema si è espresso Cristiano Giuntoli, nella sua intervista al Corriere della Sera RINNOVO VLAHOVIC E’ UN PROBLEMA? – “No, un calciatore come lui con prospettive ancora importanti non può mai essere un problema, il rinnovo è un obiettivo, lo faremo. Un giocatore che vale tanto e guadagna tanto per noi rappresenta un patrimonio”.L’obiettivo, dunque, è soprattutto quello di evitare una situazione simile a quella di Federico Chiesa, arrivare ad una rottura e non ad un accordo che possa accontentare tutte le parti al tavolo.I contatti tra la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic sono costanti. Come svelato da Giuntoli, l’obiettivo è il rinnovo ma, al momento, non si è ancora nella fase calda delle trattative. Non si può parlare, dunque, di apertura o chiusura dell’attaccante serbo sul tema. Si pensa al campo e, soprattutto, il numero nove pensa a tornare sul tabellino dei marcatori, già dal prossimo impegno contro il Genoa.Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026. L’obiettivo è quello di rinnovare, magari di due anni, per spalmare l’ingaggio dell’attaccante. In questo modo si alleggerirebbe il suo peso a bilancio e questo darebbe un grosso aiuto alle casse del club in vista dell’obiettivo pareggio di bilancio fissato nel 2026/2027.