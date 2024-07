C'è anchenell'undici titolare scelto da Thiago Motta per l'amichevole della Juventus contro il Norimberga , in programma alle 17.00 di oggi. Finora il difensore portoghese è stato sostanzialmente un "oggetto misterioso" in casa bianconera, dove è approdato a gennaio dal Lille senza però mai trovare spazio (anche per via del percorso post infortunio che stava ancora completando). Al centro di qualche voce di mercato a inizio estate, Djalo spera ora di potersi guadagnare un po' di minutaggio per la prossima stagione alla, se non addirittura un posto da titolare nella squadra di Thiago Motta, che comunque avrà bisogno di tutti in vista dei tanti impegni in calendario.