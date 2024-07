il capitano dellaper l'amichevole di questo pomeriggio contro il Norimberga , che chiuderà il ritiro dei bianconeri in Germania prima del rientro a Torino. Il centrocampista azzurro si è allenato con Thiago Motta fin dai primi giorni, non avendo partecipato all'Europeo, e ha avuto modo di farsi osservare da vicino dal nuovo tecnico che - si racconta - ne ha apprezzato la voglia e la determinazione. Il classe 1998 conta di riscattarsi dopo una stagione deludente, sperando di trovare spazio nonostante le new entry del reparto.