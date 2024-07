Soulè Juve, la situazione

La Juventus è scesa in campo, con i giocatori che si sono concessi a foto e autografi con i tifosi presenti. Tra i più acclamati c'è stato, che ha attirato l'attenzione di molti. Un tifoso, in particolare, gli ha gridato: "" suscitando il sorriso del giocatore. L'atmosfera è stata festosa e calorosa, con i sostenitori entusiasti di vedere i loro beniamini da vicino. Questo momento di interazione ha rafforzato il legame tra la squadra e i tifosi, rendendo l'allenamento non solo una sessione di lavoro, ma anche un'occasione speciale di condivisione.Al di là delle richieste dei tifosi, il futuro di Matias Soulè resta in bilico. L'argentino classe 2003 sembra prossimo alla partenza e la Roma resta in pole. Persiste, però, la distanza tra le parti con la Juve che continua a chiedere una cifra che - per quanto riguarda la parte fissa -, deve raggiungere i 30 milioni di euro.