Allenamento LIVE, le immagini

Oggi, dal ritiro bianconero di Herzogenaurach, si terrà il primo allenamento aperto alla stampa e al pubblico. Thiago Motta mostrerà i primi dettami tattici, chiarendo alcuni dubbi. La seduta inizierà alle 16:30 presso l'Herzo-Base, sede centrale di Adidas. L'allenamento si svolgerà all'Adi Dassler Stadion, la struttura con spalti situata all'esterno degli uffici dell'azienda. Questo evento rappresenta un'opportunità per osservare da vicino il lavoro di Motta e per i tifosi di vedere in azione la squadra in preparazione per la nuova stagione.