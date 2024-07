La cronaca LIVE dell'allenamento

Primo allenamento aperto alla stampa e al pubblico dal ritiro bianconero di: oggi è il giorno in cuimostrerà i primi dettami e scioglierà finalmente un po' di dubbi.La seduta avrà inizio alle 16.30 ed è all'interno dell'Herzo-Base, sede centrale di Adidas, e nello specifico all'Adi Dassler Stadion, la struttura con spalti presente all'esterno delle stanze dell'azienda.



17.20 - Partitella a ranghi ridotti per la Juve. Ecco le formazioni

Gialli: Pinsoglio, Djalo, Comenencia, Fagioli, Sekulov, Muharemovic VS Bianchi: Perin, Savona, Cambiaso, Vlahovic, Adzic.



Blu: Di Gregorio, Gatti, Cabal, Mbangula, Weah, Locatelli VS Arancio: Daffara, Soulé, Barbieri, Thuram, Hasa, Facundo Gonzalez. Jolly: Nicolussi



17.05 - Squadra divisa per reparti. Da una parte gli elementi offensivi, dall'altra centrocampisti e difensori.



16.45 - Parte atletica e poi torello. La Juve in campo agli ordini prima di Colinet, ora di Motta.



16.35 - Colloquio tra Giuntoli e Motta prima dell'allenamento.



16.30 - Squadra in campo. Foto e autografi per i giocatori. Soulé tra i più acclamati. Un tifoso gli dice: "Non andare alla Roma!". E lui sorride...



16.00 - Tifosi accorsi già da qualche minuto sugli spalti, Thiago Motta ha già firmato diversi autografi ai supporters presenti.