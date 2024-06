La situazione

La stagione di Nicolussi

Nicolussipotrebbe non rimanere alla Juventus nella prossima stagione. La profonda rivoluzione che il club sta portando avanti a centrocampo potrebbe coinvolgere anche il canterano bianconero. Le offerte per il giocatore non mancano, soprattutto da parte di due club neopromossi in massima serie.Stiamo parlando dele del. La Juventus valuta il suo giocatore almeno una decina di milioni di euro. I due club stanno cercando dei rinforzi per il centrocampo n vista della prossima stagione. Con l'arrivo di Douglas Luiz e le trattative per Thuram , il giocatore troverebbe poco spazio nello scacchiere diRimasto all'ovile dopo la stagione allaè stato impiegato sporadicamente da Massimiliano. Otto le presenze in, con un assist confezionato per il gol di Adriennel match contro ilnella gara d'andata vinta 1-2 dai bianconeri., che però è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in finale dicontro, disputando una buona gara dal primo minuto.





