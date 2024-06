Gol e quantità per il centrocampo

Il centrocampo dei sogni

Uno dei reparti maggiormente criticati allanelle ultime stagioni è stato il centrocampo. Pochi gol infatti sono arrivati dai centrocampisti nelle ultime stagioni, se si esclude l'exploit di Adriennell'annata 22/23, la più complicata degli ultimi anni per il club bianconero.. La parola d'ordine dunque pere perè stata qualità e su questi binari si è mosso il dirigente bianconero che, pezzo dopo pezzo e trattativa dopo trattativa, sta pianificando un reparto di assoluta qualità.e il primo colpo sembra ormai andato a segno. Il brasiliano porterà in bianconero quella qualità che negli ultimi anni ha latitato, soprattutto dal punto di vista realizzativo. I colpi dinon si fermeranno solo a lui.è un obiettivo concreto, giocatore dal fisico esplosivo e di grande dinamismo. Un ottimo filtro per il centrocampo. L'ultimo obiettivo parla olandese, si chiama Teun, giocatore dal grande senso dell'inserimento. Qualità e quantità, per un centrocampo che potrebbe vantare un composizione a tre con. Infine non va dimenticato, ancora in trattativa per il rinnovo di contratto.come schermo davanti alla difesa e infinepronto ad inserirsi. Un reparto che in questi giocatori andrebbe a coniugare fisicità, dinamismo, brillantezza e soprattutto gol. Tutta una serie di caratteristiche che candidano questo ipotetico centrocampo come il più forte dell'Italia. E se dovesse rimanere anchei bianconeri potrebbero vantare delle grandi alternative anche direttamente dalla panchina, il che amplierebbe le scelte dianche a gara in corso.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui