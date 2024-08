Nicolò Savona, l'intervista all'agente Michele Puglisi

Anche se in questo martedì 27 agosto i riflettori sono inevitabilmente accesi sul mercato , è ancora negli occhi di tutti la sontuosa prestazione di ieri sera - con tanto di goal - di. Il classe 2003, che poche settimane fa laha blindato con un contratto fino al 2029 e la garanzia di un inserimento stabile in prima squadra, è stato schierato dal primo minuto nel match contro il Verona, a completare la linea difensiva a quattro al fianco di Gleison Bremer, Federico Gatti e Juan Cabal. La sua risposta non si è fatta attendere, anzi è forse andata oltre ogni aspettativa Ne abbiamo parlato con, il suo agente.Ero allo stadio, quindi sono riuscito a salutarlo dopo il fischio finale. Ci siamo scambiati un bell'abbraccio, che è valso più di mille parole. Eravamo tutti molto contenti, ma non poteva che essere così.Non si aspetta nulla, pensa solo a lavorare e a farsi trovare pronto. Nicolò è in un grande club, ha la stima degli allenatori e della società, si è meritato tutto quello che ha raggiunto. Ora deve solo continuare così, con questa attitudine e voglia. Il resto viene da sé, come è successo finora.La scelta della dirigenza è stata un modo tangibile per dimostrare che la Juventus crede in lui. In sostanza è andato tutto come da programma, anzi forse anche meglio del previsto.Lui si trova all'interno di un grande cambiamento, lo vive come un sogno. Nicolò è juventino dentro, sente la Juventus addosso e ha ben chiaro quello che rappresenta. Essendoci cresciuto ha tutto per capire quali sono i valori di questo club. Ora è in un ambiente diverso, quello della Prima squadra, ma che in fondo conosce: è entusiasta di tutto, dell'allenatore, dello staff, dei compagni…Mi sembra che i giocatori più "quotati" abbiano accolto benissimo i giovani, c'è grande feeling nella squadra. Ieri ho visto anche un bell'abbraccio di Danilo a Nicolò a fine partita, un gesto importante da capitano. Sono molto felice perché Savona è un ragazzo serio, perbene.Adesso non si può parlare di concorrenza per un giovane come lui, è un concetto a cui non dobbiamo proprio pensare. Certamente Nicolò ha caratteristiche che si sposano bene con i concetti di Thiago Motta, che comunque lo conosce bene e saprà sfruttarlo al meglio. Si trova bene con un allenatore che ha queste idee di calcio, ma lui sta facendo le sue esperienze e la Juventus ha già giocatori importantissimi come Danilo, Gatti, Bremer, Cabal, Cambiaso, gente che sostanzialmente può fare tutti i ruoli. Ad ogni modo la stagione è lunga, le partite sono tante, quindi in alcuni momenti si prediligerà lui e in altri si cercheranno soluzioni diverse, come è giusto che sia. Per lui sarà importante solo farsi trovare pronto.





