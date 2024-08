Verona-Juventus: le pagelle di Savona

Dopo Samuel Mbangula all'esordio, ieri sera è statoa prendersi giustamente la scena, mettendo la sua firma sulla bella vittoria dellacontro il Verona. Una prestazione, quella del giovane bianconero, esaltata anche dai giornali in edicola oggi . Queste le sue pagelle.- La prima da titolare è da manuale del perfetto terzino: per la zuccata-goal sul 2-0 ma anche per come chiude, spinge e dialoga. Un’altra rete annullata per fuorigioco.- Rispetta il pegno dell’esordiente, “costretto” da Thiago Motta a segnare. Un offside pare mandare in brandelli la favola a metà primo tempo, ma lui si ripete e questa volta è tutto buono. La sua marcatura è thiagomottismo allo stato puro: inizia l’azione, la segue, si ritrova in area e segna. Merito di una prestazione senza timori reverenziali, come certifica la sua posizione in campo sempre molto propositiva.- Esordio da titolare per il classe 2003 cresciuto nel vivaio. Segna ma è in fuorigioco, ma la seconda volta è quella buona: puntuale a chiudere sul cross di Mbangula ed è festa. Personalità e fisicità da vendere.