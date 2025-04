Mbangula, due panchine di fila con Tudor. In estate può arrivare l'addio alla Juventus

Getty Images

Cosa succede ora con Mbangula



Quanto può portare Mbangula?

Tra le situazioni congelate, oggi, in, c'è pure quella di. L'esterno belga ha trovato soltanto 180 minuti in panchina da quando è iniziata l'era Igor Tudor. E il motivo è estremamente semplice: nel 3-4-2-1 preparato e adoperato dal tecnico croato, non c'è spazio per un esterno puro, semmai per qualcuno a tutta fascia. E se infatti qualcuno comeha potuto vivere subito un'altra vita, per altri diventa più complicato. Si è parlato tanto di Francisco Conceiçao, ma un altro tema è quello di Mbangula.Ecco: Samu non ha un posto, uno spazio, una situazione in cui possa realmente esaltarsi. Vero che, tra le sue possibilità, possa esserci naturalmente quella di giocare a ridosso della punta, ma è altrettanto vero che l'exha trovato una concorrenza lì davanti quasi estrema, comunque complicatissima da affrontare per chi è alle prime armi.Insomma: così come per Chico, la sensazione è che se ne possa fare a meno.Se è, o un allenatore dalle caratteristiche simili, per l'esterno sarà probabilmente vita altrove.Il dubbio adesso si fa pure un altro.Si partirà da una valutazione - a salire - di 15 milioni di euro. Le prestazioni di questa stagione hanno convinto in molti, e adesso lo stesso calciatore ambisce a una piazza in cui possa trovare maggiore continuità, più minutaggio.Dove? Difficile, ad oggi. Piace in Francia, piace in Italia. Piace pure in Premier League, che forse avrebbe la preferenza assoluta di Samuel.