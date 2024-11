Come sta Savona

Controlli al J|Medical per, dopo il problema fisico - di natura muscolare - accusato all'altezza dell'inguine nel match di ieri sera trae Aston Villa. Rientrato da Birmingham con la squadra, il giovane terzino si è presentato al centro medico bianconero intorno alle 13.45 di oggi per gli esami del caso, che faranno chiarezza sulle sue condizioni e aiuteranno a capire se potrà essere a disposizione per la sfida di sabato contro il Lecce.La sensazione, stando a quanto emerso già ieri sera, è che non si tratti di un infortunio grave, pertanto filtra ottimismo in vista dei prossimi impegni della squadra di Thiago Motta. In ogni caso se ne saprà di più una volta terminati gli esami.