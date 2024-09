Prestazione importante, condita da gol e assist e giocate

I numeri di Nico contro il PSV

Passaggi tentati/completati: 29-23

Percentuale passaggi: 79.7%

Passaggi chiave: 3

Duelli arei tentati/vinti: 3/3

Dribbling tentati/riusciti: 5/1

Goal: 1

Assist: 1

Tra i giocatori che cercavano riscatto nella sfida contro il PSV c’era anche Nico Gonzalez. L’attaccante esterno era reduce da una prestazione non del tutto brillante contro l’Empoli di sabato. Gara in cui era sembrato fuori dagli schemi. Contro gli olandesi invece ha dato dimostrazione di poter essere un giocatore fondamentale per Thiago Motta.Il tecnico gli ha dato immediatamente fiducia schierandolo titolare nel match contro i toscani della quinta giornata di Serie A. Nonostante non sia stata una gara memorabile da parte dell’ex Fiorentina, Motta lo ha confermato nuovamente. Forse era solo questione di tempo, come tutto d’altronde. Non c’è quindi da stupirsi se l’argentino è ripartito nuovamente dal primo minuto di gioco.Posizionato sulla destra, l’argentino entra nel primo splendido goal della serata. Si accentra e serve Yildiz per la rete del vantaggio bianconero. Sul sigillo di McKennie combina il putiferio con un sontuoso sombrero su Dams e poi entrando in area di rigore con il pallone che lo statunitense trasforma. Infine la rete del 3-0 sull’assist di Vlahovic, dove l’argentino ha messo in mostra una grande freddezza. Gol importante per il morale, per lui infatti è stata la prima rete in Champiosn League e con la casacca bianconera. Il tutto condito da strappi sulle fasce e giocate che hanno fatto venire il mal di testa a Dams.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui