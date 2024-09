Una serata praticamente perfetta sotto tutti i punti di vista, unache si è fatta trovare pronta per l'appuntamento più importante. Il 3-0 rifilato dai bianconeri di Thiago Motta alparla da sé, ma forse non dice tutto di una squadra che finalmente si è mostrata a immagine e somiglianza del suo allenatore, compatta e veloce - nel pensiero ma prima ancora nelle idee -, briosa e sicura dei propri mezzi. Una squadra europea, in poche parole, che può dire la sua anche inE poi il talento dei singoli, emerso finalmente in tutto il suo splendore: da Kenan Yildiz a Nico Gonzalez, fino a un sorprendente Pierre Kalulu e a un vivace Teun Koopmeiners. Siamo solo all'inizio, ma le premesse sono ottime.