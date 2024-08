Nico Gonzalez Juve, l’incontro e la strategia

La trattativa traper l'acquisto diè ancora in corso e non si è ancora giunti a una conclusione. Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra le due società, ma le posizioni restano distanti: la domanda dellae l'offerta della Juventus non coincidono ancora.Questa situazione è stata indirettamente confermata dal dirigente viola Alessandro Ferrari poco prima della partita di Conference League contro il Puskas Akademia, dove ha lasciato intendere che l'accordo non è ancora stato raggiunto. Tuttavia, lanon si arrende e continua a lavorare per portare l'attaccante argentino a Torino. Nella giornata di oggi, 23 agosto, è previsto un nuovo incontro tra i due club, in cui i bianconeri cercheranno di avvicinarsi alla chiusura dell'affare con un piccolo rilancio economico. Lo riporta Sky Sport.La trattativa rimane aperta e il futuro diè ancora incerto. Laspera di poter convincere lacon una nuova proposta, ma il club viola è deciso a mantenere una posizione ferma. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l'argentino vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione.