I numeri di Nico Gonzalez con la Juventus

Dove può giocare Nico Gonzalez

Se ne saprà di più nelle prossime ore, magari già con la conferenza stampa di Thiago Motta, ma le indiscrezioni fanno ben sperare : dopo oltre due mesi di stop per un infortunio rivelatosi più fastidioso del previsto,è pronto a rimettersi a disposizione dellaalmeno in panchina, offrendo una soluzione in più al tecnico italo-brasiliano dopo settimane di scelte forzate dovute proprio alle tante assenze.Acquistato dalla Fiorentina sul finire del mercato, il classe 1998 si è presto ritagliato un ruolo da protagonista nello schieramento bianconero, collezionando 6 presenze tra campionato e Champions League per un totale di 307 minuti in campo, con un goal e un assist nella stessa notte, quella contro il PSV Eindhoven. Poi il problema fisico accusato a Lipsia, da dove la Juventus è tornata anche "senza" Gleison Bremer, e la diagnosi di "lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra". Da lì più di 70 giorni trascorsi in infermeria e 15 partite saltate.Ora, come dicevamo, Nico è pronto a riprendersi tutto. Ovvero, per cominciare, il suo posto sulla destra del tridente d'attacco alle spalle del centravanti, quello che negli ultimi tempi è stato occupato soprattutto dae da, quando quest'ultimo non è stato "obbligato" a sostituire. Ecco, a questo proposito l'argentino può rivelarsi un'arma preziosa per Thiago Motta se e quando sarà necessario dare il cambio al serbo, considerando che di fatto è l'unico giocatore in rosa a poter svolgere in maniera "naturale" i compiti del numero 9. Per il resto, la sensazione è che si assisterà a un'alternanza, anche perché rinunciare a Conceicao dal primo minuto sarà difficile; in alcuni contesti, però, Chico potrà rendersi molto utile come spacca-partite, mentre Nico avrà la possibilità di offrire il suo contributo già dall'inizio.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui