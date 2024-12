Le condizioni di Nico Gonzalez

Poco fa parlavamo dell' imminente rientro di Andrea Cambiaso , che sembra aver smaltito il problema alla caviglia. Ma quella relativa all'esterno non è l'unica buona notizia che arriva dall'infermeria della, alla vigilia della sfida di campionato contro il Venezia. Stando a La Gazzetta dello Sport, infatti, dopo un confronto con lo staff medico bianconeroha optato per il rientro in gruppo già oggi, in anticipo di qualche giorno sulla tabella di marcia. L'argentino, quindi, si metterà a disposizione anche per il match di domani, pur avendo pochi minuti nelle gambe.Evidentemente Nico scalpita: la lesione al retto femorale della coscia destra rimediata nel match del 2 ottobre scorso contro il Lipsia sembrava tutto sommato semplice da smaltire, ma l'infiammazione di alcune cicatrici di vecchi infortuni ne ha rallentato parecchio il recupero, costringendolo ai box per oltre due mesi. Ora l'ex Fiorentina vuole tornare protagonista il prima possibile, e la vicinanza alla squadra non potrà che fargli bene, in attesa di ritrovare la forma migliore. Il consenso dei medici è arrivato, le prossime ore potrebbero coincidere per Nico Gonzalez con un nuovo inizio.





