Cosa può cambiare con il rientro di Cambiaso

Poco alla volta, con i tempi necessari, l'infermeria dellasi sta svuotando sempre di più. E la notizia migliore in vista del match di domani contro ilè quella che riguarda, che dopo aver dovuto saltare la super sfida di Champions League contro il Manchester City è pronto a rimettersi a disposizione di Thiago Motta: smaltito - o almeno così pare - il fastidioso problema alla caviglia che lo aveva costretto a sottoporsi a terapie specifiche già in vista della trasferta di Lecce, ben prima del forfait durante la gara con il Bologna, l'esterno si ricandida a una maglia da titolare, cosa che potrebbe portare una novità in difesa.Come scrive La Gazzetta dello Sport in attesa della conferenza stampa di Thiago Motta, qualora Cambiaso dovesse davvero ritrovare il suo posto dal primo minutoverrebbe accentrato così da far rifiatare uno tra, sempre in campo al centro della difesa dopo l'infortunio di Gleison Bremer. In questo senso saranno decisive le prossime ore, quando la Juventus inizierà davvero a lavorare in funzione del Venezia: ieri mattina, infatti, per buona parte del gruppo c'è stato spazio solo per lo scarico in palestra, mentre oggi si tornerà già a fare sul serio.





