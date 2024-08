La rivalità è innegabile, ma quando si tratta di calciomercato non si può dire chenon riescano a concludere trattative, in una direzione o nell'altra. Per quanto - questo è vero - il percorso per arrivare al traguardo sia spesso accidentato. L'ultima dimostrazione in questo senso è il caso di che ha già un accordo con i bianconeri ed è in uscita dalla squadra viola (che ha anche già trovato il suo sostituto, Albert Gudmundsson), ma per trasferirsi a Torino è ancora in attesa del placet definitivo di, il quale non è convinto di voler rinforzare la Vecchia Signora con uno dei propri elementi di spicco.E non è la prima volta che accade qualcosa di simile, perché è proprio l'imprenditore italo-americano, al timone della Fiorentina dal 2019, che in varie occasioni ha eretto muri per provare a impedire il passaggio alla Juve di suoi giocatori, non sempre riuscendo nel suo intento anche perché conscio del fatto che a Torino, in fin dei conti, ci sono spesso le possibilità di andare incontro alle sue richieste economiche.





