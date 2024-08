Juventus, cosa manca per Nico Gonzalez?

Lavuolee proprio nella giornata di ieri è arrivato il primo indizio di mercato anche dalla. Il giocatore argentino infatti non era stato convocato nelle amichevoli pre campionato formalmente perchè ancora in vacanza dopo la Copa America. In realtà poi Nico, a cui è stata confermata la numero 10 dagli elenchi consegnati in Figc, non è stato convocato nemmeno per la prima sfida di campionato: significa che qualcosa in ottica mercato bolle in pentola.Come riferisce oggi Tuttosport l'arrivo di ieri di Alberta Firenze ha avvicinato Nico all'addio. Nico era finito anche nel mirino dell'Atalanta ma la sua volontà sembra quella di andare a Torino, sponda bianconera. L'unico ostacolo è rappresentato dal presidente violache non vorrebbe cedere un altro suo gioiello alla Juventus dopo Chiesa e Vlahovic. La sensazione però è che si possa convincere. Come? Presentandogli un'offerta che lo convinca (attorno ai 30/35 milioni) e complice la volontà del giocatore, che è quella di trasferirsi a Torino.





