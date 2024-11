Nico Gonzalez, gli infortuni prima di arrivare alla Juventus

Quante partite ha saltato Nico Gonzalez alla Fiorentina

Stagione 2023/2024: 10 partite saltate

Stagione 2022/2023: 21 partite saltate

Stagione 2021/2022: 6 partite saltate

In casatiene banco la situazione di Nico Gonzalez, che è fuori da ormai un mese e mezzo e rischia di prolungare la propria assenza ancora per un po', fino a fine del mese. L'esterno argentino si è fatto male nel match di Champions League contro il Lipsia. E' tornato ad allenarsi ma solo a parte, sintomo che per ora non è pronto a mettersi di nuovo a disposizione diPer Nico un inizio difficile con la Juventus; è arrivato a fine agosto e ha avuto solo un mese di tempo per inserirsi nella nuova squadra. Il problema muscolare ha bloccato tutto e di fatto condizionato già la prima parte di stagioneEcco tutti gli stop e le partite saltate nelle ultime stagioni con la Fiorentina.In questa stagione con la Juventus, è già stato assente per nove gare e il numero probabilmente aumenterà già a partire dalla prossima settimana. L'anno scorso, il problema principale era stato sempre di natura muscolare, alla coscia mentre due stagioni fa, lo stop più lungo era stato per un infortunio al bicipite femorale.