Nico Gonzalez, giornali divisi dopo Atalanta-Juventus: la pagella

Come ha giocato Nico Gonzalez in Atalanta-Juventus

Doveva "solo" occupare il posto lasciato ancora vuoto da Dusan Vlahovic, ma in realtà si è mosso anche in altre zone del fronte offensivo.ha dovuto fare gli straordinari nel match di ieri sera tra Juventus e Atalanta , non riuscendo a convincere tutti con la sua prestazione. Ecco l'analisi dei giornali in edicola oggi.- Si scambia spesso la fascia con Yildiz. Si sacrifica molto in copertura ma ha anche qualche spunto interessante. E sfiora il palo nel primo tempo.- Nel primo tempo vive a lungo ai margini della partita ma, quando si accende, per poco non impallina Carnesecchi con un tiro che termina di un niente alla sua destra. Nella ripresa evapora ed esce fin troppo tardi.

- Un mancino velenoso spaventa l’Atalanta, fa entrambe le fasi. E non si stanca (quasi) mai.