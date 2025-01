Un altro pareggio, l'ennesimo, che però ha un sapore decisamente diverso rispetto, per esempio, a quello maturato appena pochi giorni fa nel derby contro il Torino. Lasi risveglia all'indomani del match contro l'con una dose di fiducia in più, con la consapevolezza di aver messo in difficoltà una big del campionato - perché questo è la squadra di Gian Piero Gasperini - e di aver quasi strappato una vittoria, che sarebbe stata pure meritata. Le basi per ripartire più forti verso la sfida contro il Milan, insomma, questa volta ci sono tutte.