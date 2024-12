Nico Gonzalez giocherà in Juventus-Venezia?



Quando può tornare titolare Nico Gonzalez

ha annunciato il recupero di Nico Gonzalez con un mezzo sorriso in conferenza stampa che vale più di qualsiasi altra parola. E' il sorriso di chi finalmente potrà contare da oggi in avanti su un giocatore che è mancato tanto in questi due mesi, con gli attaccanti bianconeri costretti agli straordinari. L'ultima presenza dell'argentino risale a inizio ottobre.e già questo rappresenta una grande notizia per i bianconeri. Ovviamente non partirà titolare dopo essere stato fermo così a lungo. Ma come lo gestirà Thiago Motta? "Vedremo domani, spero di potergli dare un po' di minuti. Non è sicuro, vedremo la gara di domani, valuteremo poi nel caso", ha dichiarato in conferenza stampa. Massima cautela insomma, necessaria per evitare ulteriori ricadute. Tradotto,. Magari se il risultato fosse già acquisito e la Juve in pieno controllo della partita.Al massimo uno spezzone nel finale quindi contro il Venezia, e poi?Contro i rossoblù dovrebbe aumentare il minutaggio per piano piano ritrovare una buona condizione e prepararsi al ritorno da titolare tra Monza e Fiorentina. Ancora è presto però, un passo alla volta, intanto, la convocazione.