Conferenza stampa Thiago Motta pre Juventus-Venezia

Altro giro, altra conferenza. Non si ferma la stagione della, nel vivo più che mai. I bianconeri affrontano i veneti nel sabato di campionato, prima di passare successivamente alla Coppa Italia. Un appuntamento comunque fondamentale per risalire la classifica dopo i troppi pareggi accumulati fino a questo momento. La vetta dista 7 punti, e la speranza è che la sfida al City abbia dato un boost di autostima e mentalità in grado di raggirare anche le inevitabili difficoltà fisiche."Stanno bene, fisicamente e mentalmente. Sicuramente dopo una vittoria, ma anche quando non ne abbiamo fatte, il gruppo era sempre concentrato. Quanto fatto ieri e oggi è per la partita di domani"."Il nostro approccio sulla partita è sempre lo stesso, siamo concentrati, determinati, abbiamo lo stesso rispetto per l'avversario. City, Lecce... Tutte. Abbiamo lo stesso rispetto per il Venezia domani, con l'idea sempre di entrare in campo e fare sempre meglio. Umiltà, determinazione, solidarietà, interpretando il gioco, i momenti, le fasi del gioco in modo migliore, per fare una grande partita"."Indisponibili: Bremer, Cabal, Milik, Rouhi non ci sarà per un infortunio non grave, però muscolare e non potrà stare con noi domani. Cambiaso non è ancora recuperato, ha dolore e non è in condizione per poter giocare. Nico Gonzalez rientra nel gruppo, è molto contento, insieme allo staff medico e con il nostro staff di performance hanno lavorato tantissimo per poterlo ridare in gruppo, nel caso di Nico vedremo domani, spero di potergli dare un po' di minuti. Non è sicuro, vedremo la gara di domani, valuteremo poi nel caso"."In Champions? Il formato della Champions l'ho detto tante volte, esperienza nuova per tutti, modo diverso per tutti anche di affrontarla. Si vede nella classifica, tante magari non si aspettavano di essere lì, essere pronti ad adattarsi per poter disputare le partite al massimo, senza fare troppi conti, affrontare partita dopo partita, cercando di avere il risultato dalla nostra parte""Ha fatto molto bene, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo stavamo sbagliando qualcosa, abbiamo lasciato fare delle cose che non dovevano fare. Nella ripresa la squadra ha fatto meglio, soprattutto per lui sono contento, per la prestazione, continua a lavorare bene perché l'ha sempre fatto. Domani altra opportunità di fare una grande partita"."E' una squadra che prova sempre a giocare bene, ha messo in difficoltà tante squadre col suo gioco, poi non sono arrivati i risultati. La squadra gioca bene a calcio con un allenatore molto esperto, viene da anni già prima con le squadre che giocavano bene, noi sempre determinati a fare la nostra partita con determinazione e rispetto, mettendo in pratica quello che c'era da fare, per fare poi una grande partita insieme"."In panchina il vice? Il confronto quotidiano esiste sempre dal primo giorno, vicino a casa mia. Una persona di cui mi fido al 1000%, una persona che non solo di calcio è un top. Sono contento di stare insieme, grazie anche a lui che il lavoro fatto finora è stato buono. Lavora tanto, con grande conoscenza, umanamente parlando è top"."Quella di mercoledì è stata una bella partita, meritata, la stavamo cercando in Champions, ma fa parte del passato. Adesso si cancella, si lascia indietro, si migliora e si pensa al Venezia. Sicuramente come tutte le squadre in A, il Venezia combatterà e lotterà per metterci in difficoltà. Con grande attenzione e stare insieme in campo, giocare in tutte le fasi del gioco, farlo insieme, per avere più probabilità di mettere in difficoltà l'avversario"."Per noi è fondamentale per tutto, sa fare tutto nel modo che lo fa, a me piace vedere tante cose, a me piace vedere il linguaggio del corpo, se fate attenzione è fantastico, è un numero 10. Se vedete il suo approccio mentale nella difficoltà è un numero 10. Le reazioni che ha nella difficoltà, pure lì lo fa in modo fantastico. Senza lamentarsi, andando avanti, fa quel che deve fare. Non scopro il grande giocatore, l'avete visto. Per questo dico che è difficile toglierlo dal campo è per tanti motivi che rimane in campo e aiuta tantissimo la nostra squadra"."Se toglie o no lo vedremo domani, sarà la prima volta che non ci sarò. Penso e spero che inciderà poco. Spero anche che alzerà il livello di attenzione, il loro livello. Parliamo di grandi giocatori, ragazzi che sanno cosa fare. Dall'alto si vede una partita diversa, in campo non è possibile vedere certe cose, altre cose le vedi. L'emozione la vedi meglio, capire lo spirito e l'emozione della squadra, ma in alto tante altre cose si possono vedere, che in campo si vedono diversamente. Mi fido al 200% dei miei giocatori, domani sanno di cosa abbiamo bisogno, iniziare la partita con ritmo e intensità, per metterli in difficoltà e portare la partita dalla nostra parte"."Vediamo già per domani se ci sarà l'alternanza. Un grande portiere, ne abbiamo 3, abbiamo lui, Perin, Carlo. Sono contento di averli. Alzano il livello, sanno che hanno sempre la possibilità di giocare. Fa bene a loro e alla squadra"."Dicevano che prima Magari adesso si farà rotazione. Vedremo cosa faremo per domani, l'importante che chi inizierà farà il massimo, chi entrerà a partita in corsa alzerà il livello, stanno rientrando tanti giocatori, è importante, bello, siamo felici. Devono mantenere il livello e anzi alzarlo. Arriva la stanchezza, chi entra fresco deve aiutare la squadra"."Weah può fare il difensore, McKennie può farlo, Locatelli può farlo. Sono giocatori di alto livello, possono fare molto bene"."Può giocare titolare, ci sono giocatori con caratteristiche diverse. Weston è entrato bene nell'ultima, nel momento in cui avevamo bisogno. I gol? Ha delle caratteristiche fisiche e tecniche, sicuramente per migliorare il suo livello, deve arrivare in area di rigore. Ha fatto un bellissimo gol, non solo per la finalizzazione, ma per come la squadra ha fatto prima, uscendo la palla giocando da dietro, con qualità, intensità, arrivando nell'area avversaria. Lì è stato lui, ci arriva, ha questo fisico per poter arrivare lucido in area per finire l'azione".