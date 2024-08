Come cambia la Juventus con Nico Gonzalez e Conceicao

Chi saranno i titolari?

La nuova formazione tipo della Juventus

In un giorno, o sarebbe meglio dire in pochi minuti, Thiago Motta si ritrova da non avere praticamente soluzioni sugli esterni offensivi ad avere quasi abbondanza. La Juventus ha chiuso per Nico Gonzalez Francisco Conceicao; dopo settimane di attesa, è arrivata la fumata bianca per due degli obiettivi principali. Entrambi in attacco perché era lì che la squadra aveva più bisogno di rinforziA Verona, Thiago Motta dovrà ancora "arrangiarsi" perché difficilmente riuscirà ad avere a disposizione i due nuovi acquisti per la gara contro il Verona, in programma lunedì sera. Ecco, sarà però l'ultima volta in cui il tecnico avrà gli uomini contati in attacco, infortuni permettendo. Alla batteria di esterni infatti, che già contaormai da considerare a tutti gli effetti un'opzione, si aggiungono. I "problemi" per Thiago potrebbero essere paradossalmente di abbondanza anche se le tantissime partite in calendario "giustificano" un reparto che adesso è sicuramente ampio e completo.Parlare di titolari e riserve sarebbe sbagliatissimo quando hai così tanti impegni ma soprattutto con Thiago Motta in panchina, visto che il tecnico già a Bologna ruotava di partita in partita i giocatori e non facevano eccezione gli esterni d'attacco, anzi.come fatto nell'esordio contro il Como. Senza dubbio,Conceicao è invece alla prima esperienza in Italia ed è un classe 2002. Ha comunque già giocato con il Portogallo, dove era convocato nell'ultimo europeo e in Champions League con il Porto. Conosce già quindi i palcoscenici più importanti. Tanta concorrenza quindi, soprattutto sulla fascia destra considerando la presenza anche di Weah.Ipotizziamo allora una possibile formazione tipo in attesa che finisca il mercato, che potrebbe ancora regalare delle gioie ai tifosi bianconeri e ovviamente il pensiero va a