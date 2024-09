Le condizioni di Nico Gonzalez e cosa filtra verso Empoli-Juventus

Titolare o in panchina?

Il fattore Champions League

Nessun infortunio muscolare e in generale niente di preoccupante perera uscito al minuto 53 di Argentina-Cile e nelle ore successive c'è stato un po' di incertezza sulle sue condizioni fisiche. Per Nico in realtà si è trattato solo di un colpo subito al tallone che gli ha impedito di continuare la gara ma che ha già superato. A dimostrazione di ciò, il 26enne non ha lasciato il ritiro della nazionale ma rimarrà con l'Albiceleste fino al termine degli impegni.Ovviamente c'è da capire se Scaloni lo manderà in campo o lo terrà a riposo dopo l'acciacco fisico. Guardando più in là, ovvero allal rischio che Nico saltasse la gara ora non c'è più. Diverso però è il discorso sulla titolarità del giocatore.Due fattori possono "spingere" Thiago Motta a tenere fuori almeno inizialmente Nico Gonzalez. Al di là di questo problemino fisico, che comunque ha appunto superato,L'Argentina infatti giocherà martedì sera alle 22:30 (ora italiana); vale a dire che l'ez Fiorentina si metterà a disposizione di Motta solo da giovedì in avanti, a 48 ore da Empoli-Juventus. Probabile che Thiago punti su chi ha potuto allenare in queste due settimane e su chi rientrerà prima dagli impegni con la nazionale.C'è di più, perché oltre alla sfida con l'Empoli, non si può non osservare l'affollatissimo calendario che attende la Juve da settimana prossimaMotivo in più per il tecnico che dovrà capire come gestire la rosa in vista del doppio impegno e l'arrivo di Nico Gonzalez a ridosso del campionato potrebbe orientare Motta a tenerlo fresco per la serata europea.





