Le condizioni di Nico Gonzalez

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe rientrato in via definitiva l'allarme relativo a. La contusione alla caviglia rimediata nel corso della sfida tra Argentina e Cile - al punto da costringerlo al cambio forzato - non sembra destare grosse preoccupazioni, al punto che il calciatore argentino è destinato a rimanere in Nazionale e quindi, salvo colpi di scena, a disposizione del ct Lionel Scaloni in vista della prossima sfida contro la Colombia.In attesa di eventuali comunicati ufficiali, il fatto che Nico Gonzalez sia rimasto a disposizione della sua Nazionale la dice lunga su come la situazione sia decisamente sotto controllo. L'esterno offensivo che la Juventus ha prelevato dalla Fiorentina potrebbe anche non essere schierato martedì in Colombia, proprio per evitare inutili e spiacevoli sorprese ad una manciata di giorni dalla ripresa del campionato.





