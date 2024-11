Juve, hanno ragione McKennie e Thiago Motta

La classifica di Serie A aggiornata

Napoli 25

Atalanta 22

Inter 21

Juventus 21

Fiorentina 19

Lazio 19

Milan 17

Udinese 16

Bologna 15

Torino 14

Roma 13

Empoli 11

Parma 9

Verona 9

Como 9

Cagliari 9

Venezia 8

Monza 8

Lecce 8

Genoa 6

No, non è una macchina perfetta; no, non sono imprendibili. Il Napoli di Antoniocrolla controe dimostra come, in questa fase della stagione, sia veramente troppo presto per ogni tipo di sentenza, in positivo e in negativo. La squadra partenopea, anche vincendo, aveva già mostrato delle fragilità che la squadra di Gasperini ha fatto emergere rumorosamente al Maradona.E allora sì, hanno ragione. Hanno ragione loro che nei giorni passati, in misura differente, hanno parlato di scudetto. No, non può essere uno spauracchio e no, non si può considerare la Juventus fuori dai giochi. È presumibile che i bianconeri continueranno ancora con il loro viaggio sulle montagne russe, ma in questo campionato non sembra esserci un treno ad alta velocità che corre dritto su un binario in discesa. Insomma, è tutto aperto e, in questo momento, per la corsa scudetto larisponde presente.Atalanta, Napoli, Juventus, Udinese, Monza e Lecce una partita in più