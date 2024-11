Come cambia la classifica di Serie A dopo Atalanta-Napoli

Napoli 25

25 Atalanta 22

22 Inter 21

21 Juventus 21

21 Fiorentina 19

19 Lazio 19

19 Milan 17

17 Udinese 16

16 Bologna 15

15 Torino 14

14 Roma 13

13 Empoli 11

11 Parma 9

9 Verona 9

9 Como 9

9 Cagliari 9

9 Venezia 8

8 Monza 8

8 Lecce 8

8 Genoa 6

L'Atalanta porta a casa 3 punti importantissimi per il campionato. I nerazzurri escono dal Maradona con una vittoria netta per 3-0 grazie alla doppietta die al gol nel finale di. Una grande prestazione dei bergamaschi, che scavalcano proprio la Juve in classifica. Passo falso invece per il Napoli, che in campionato non perdevaAtalanta, Napoli, Juventus, Udinese, Monza e Lecce una partita in più