Kolo Muani subito titolare: l’idea di Thiago Motta e la probabile formazione contro il Napoli

Napoli-Juve, le prime idee di Thiago Motta

Qua e là, qualche indizio era stato seminato, bisognava solo trovare le briciole e seguire il sentiero giusto. Per esempio: se il trasferimento si fosse completato in tempo,avrebbe giocato dal primo minuto già contro il. Le note vicende burocratiche non hanno aiutato, ma hanno solo rallentato i piani diche sembra comunque intenzionato a lanciare l’attaccante francese dal 1’, domani nella partita della Juventus Ma partiamo dall’inizio, partiamo tra i pali. Confermatissimo Michele Di Gregorio, davanti a lui la linea difensiva, da destra a sinistra, dovrebbe comporsi così: McKennie, Gatti, Kalulu e Cambiaso.

Napoli-Juve, la probabile formazione

Di Gregorio;

McKennie,

Gatti,

Kalulu,

Cambiaso;

Locatelli,

Thuram;

Yildiz,

Koopmeiners,

Nico Gonzalez;

Kolo Muani

Torna ad accomodarsi in panchina Douglas Luiz, in mediana la coppia collaudata Locatelli-Thuram. Parte qualche metro più avanti Koopmeiners, destra Yildiz e a sinistra Nico Gonzalez. In pole position per il ruolo di centravanti, come abbiamo detto, Randal Kolo Muani.