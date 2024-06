Napoli, conferenza stampa Aurelio De Laurentiis

Il presidente del Napoli Aurelioè intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Antonio Conte (le parole). Queste le parole del patron degli azzurri:"Di Lorenzo è il nostro capitano ed è un giocatore straordinario. Stiamo parlando anche di un uomo di grande livello. Io posso capire che si sia sentito un attimino abbandonato e sfastidiato nelle ultime partite, io gli ho spiegato che per me era impossibile abbandonare una persona come lui. I giocatori però sono persone giovanissime e si possono caricare ma anche scaricare. Speriamo che l'Europeo possa ristabilire una certa serenità"."Poi si può dire quello che si vuole, c'è chi fa contatti e offerte ai giocatori senza autorizzazione dei club di appartenenza. Poi si può richiamare all'ordine, anche perché in quel club c'è pure il presidente dell'ECA...".





