ANTONIO CONTE, LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE AL NAPOLI

Antonio, nel magnifico scenario del Teatro di Corte di Palazzo Reale si è presentato alla stampa come nuovo tecnico del Napoli. Le sue parole:"Abbiamo tanta voglia di ripartire, non bisogna farsi prendere dal panico ripensando all'anno scorso, ma bisogna essere freddi e analitici. I giocatori sono validi, cercheremo di fare cose mirate per avere benefici per rinforzarci. Le competenze sono importanti, io so che posso migliorare i calciatori ma so che posso contare su una buona base. Lukaku è un grande giocatore, come Osimhen, quando ci sono si spera sempre di averli sempre dalla propria parte"."Ho scelto Napoli per il progetto. Lo scorso anno non è stata positiva, oggi c'è da ricominciare, da ricostruire. Ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza. Ma chi ha tempo non aspetti tempo, vogliamo prenderci questa responsabilità per far sì che il Napoli sia un'alternativa credibile a chi di solito vince lo Scudetto. Ho sentito entusiasmo, ho sentito qualcosa in pancia. Non vediamo l'ora di iniziare. Dall'estero mi era arrivata qualche proposta interessante, ma col presidente c'era un discorso avviato ed una promessa: una promessa che prevedeva il rivedersi e capire a bocce ferme se lavorare insieme o se proseguire ognuno per la propria strada"."Di Lorenzo è un giocatore top, è il capitano, ma è anche una persona molto perbene e importante nello spogliatoio".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui