Napoli Conte, le parole nel post partita

Si ferma il Napoli di. Gli azzurri cadono in casa sotto i colpi di un'Atalanta in grande forma, come dimostrano i 29 gol segnati in 11 partite. La doppietta die il gol dihanno portato al secondo stop stagionale per il Napoli, che non perdeva dalla prima giornata. È un'ulteriore conferma alle parole di Thiago Motta: nessuna squadra vince lo scudetto dopo dieci partite, è ancora troppo presto . Nel post partita Antonio Conte ha fatto il punto della situazione ai microfoni di DAZN, spiegando anche il suo pensiero'Come avevo già detto abbiamo incontrato una squadra. L'Atalanta da tanti anni sta facendo un grande percorso, l'anno scorso ha vinto l'Europa League e quest'anno ha una rosa che. Non facciamo coppe loro le fanno, l'Atalanta è più strutturata in tutto e per tutto, ogni anno mettono dei mattoni: complimenti a loro, non ci dobbiamo vergognare. C'erano delle situazioni preparate, a duello l'Atalanta è molto forte'.'È mancato l'ultimo passaggio e il tiro preciso, cosa che loro hanno avuto, sono stati molto più bravi in alcune situazioni. Devo essere sincero, penso che la squadra abbia performato nella giusta maniera. Ci sonodove possiamo fare meglio, ma niente da dire alla squadra a livello di impegno e voglia. Abbiamo dovuto fare una gara in cui'.





