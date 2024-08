Dalla Spagna: il Barcellona vuole ingaggiare Leao

A 10 giorni dalla fine del mercato, ilvuole ingaggiare un esterno offensivo a sinistra dopo che è sfumato l'arrivo di Nico Williams e ci sono diversi profili che il club sta monitorando. Nella lista c'è come raccontato QUI, ma non solo. Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona proverà ad ingaggiareL'operazione è complicata ma il Barça ha a suo favore un alleato di altissimo livello: il rappresentate Jorge Mendes . Tutto questo, senza dimenticare che è un calciatore che il presidente Laporta ha sempre amato. Nel caso in cui questa operazione, di grande importanza, non andasse a buon fine, ci sono alternative più convenienti, soprattutto giocatori che non contano nelle rispettive squadre, comeLa realtà però è che il club vuole chiudere il mercato con un acquisto di altissimo livello sia sportivo che mediatico, come quello di Nico Williams.