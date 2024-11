Come sta andando Morata al Milan

I numeri di Morata con la Juventus

Presenze totali: 185

Minuti in campo: 10.709

Goal: 59

Assist: 39

Trofei vinti: 6

è pronto a ritrovare da avversario in Serie A la "sua" Quella di oggi non sarà una partita come le altre per il centravanti spagnolo, che a Torino è stato protagonista, ha vinto e ha lasciato tanti dolci ricordi, al punto che ci sarebbe pure tornato volentieri - e sarebbe stata la sua terza volta - quando in estate ha iniziato a guardarsi intorno per cambiare aria. Il mercato lo ha poi spinto in una direzione diversa, sempre in Italia ma a Milano sponda rossonera, dove è stato subito messo al centro del progetto e investito della responsabilità del leader, in campo e nello spogliatoio.Complice anche qualche problema fisico, la sua prima parte di stagione è stata un po' al di sotto delle aspettative: solo tre i goal all'attivo (due in campionato e uno in Champions), un bottino che potrebbe incrementare oggi proprio contro la Juventus, la ex a volte rimpianta a cui non ha mai segnato in cinque partite e contro la quale non è mai riuscito a vincere quando ha indossato una maglia da titolare, come farà questa sera; per trovare i suoi unici successi contro la Vecchia Signora bisogna tornare ai tempi del Real Madrid (nel 2013/14 e nella finale di Cardiff del 2017) e dell'Atletico, nell'andata degli ottavi di Champions 2018/19.Oggi, lo sa bene, per lui sarà tutta un'altra storia. Perché a San Siro dovrà indossare i panni del trascinatore e provare a scrivere un nuovo capitolo della suo "libro" da ex bianconero. Anche se magari, per un millesimo di secondo prima del fischio d'inizio, ciò gli costerà una leggera fitta al cuore.