Dove vedere Milan-Juventus in TV



Le probabili formazioni

Il big match trainaugura la ripresa della Serie A dopo la sosta per la Nations League. La sfida si giocherà sabato 23 novembre alle ore 18:00, nello scenario di San Siro.A dirigere la gara sarà Daniele Chiffi di Padova, chiamato a gestire una delle partite più attese della stagione.La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle 18:00. Gli abbonati a Zona DAZN potranno seguirla anche su Sky, al canale DAZN 1 (numero 214). Non è prevista una trasmissione in chiaro né su NOW.Per chi preferisce lo streaming, Milan-Juventus sarà visibile su DAZN tramite app o sito web, utilizzando dispositivi come smartphone, tablet, pc e smart TV. Preparati a seguire ogni momento del match tra rossoneri e bianconeri!Scorri nella gallery dedicata: è qui in basso.