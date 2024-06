Il futuro di Alvaronon sembra preoccupare l', nonostante le voci di mercato tra cui quelle che lo vogliono di nuovo alla. Il presidente del club spagnolo Enriquene ha parlato ai microfoni di AS:"Penso che la questione di Alvaro Morata non presenta problemi. È un giocatore magnifico, è il numero nove della squadra spagnola ed è un giocatore della nostra squadra, e penso che continuerà ad essere un giocatore dell'Atletico Madrid".Al momento l'attaccante classe 1992 è impegnato con la Spagna all'Europeo, da dove non ha nascosto il suo desiderio di cambiare aria e, magari, tornare in Italia. Su di lui, ora, è piombato anche il Fenerbahce di Josè Mourinho