Lanon è la sola squadra sulle tracce di Alvaro, in uscita dall'. Stando a quanto riportato dalla testata turca Fanatik, sull'attaccante spagnolo si sta muovendo con decisione ildi Josè, che sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Il tecnico portoghese conosce bene il classe 1992, che fece esordire in prima squadra al Real Madrid nel dicembre 2010, ad appena 18 anni. Ora lo vorrebbe di nuovo con sé, ma la sensazione è che non sarà semplice convincerlo: Morata, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Italia, magari proprio alla Juve.