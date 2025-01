Monza-Juventus Primavera 3-1, le PAGELLE: Rizzo non è in giornata, Vacca ci prova ma non basta

La Juventus Primavera di Francesco Magnanelli cade in casa del Monza. I padroni di casa vincono 3-1 con una bella prestazione , sbloccando la partita proprio con l'ex bianconero. Dopo appena 5 minuti i biancorossi raddoppiano, e la Juve sembra non riuscire a riprendersi. Nel secondo tempo i ragazzi di Magnanelli si fanno vedere più spesso davanti, ma senza riuscire a trovare il gol fino all'82', quando dopo un tiro di Finocchiaro Postiglione allontana male e la palla finisce in porta. Sembra il momento che riaccende le speranze, ma dopo un solo minuto il Monza trova il gol in contropiede e chiude la partita. La Juve tornerà in campo la prossima settimana contro il, e sarà un vero e proprio scontro diretto.

Monza-Juventus Primavera, le pagelle

Sui gol non può nulla: arrivano sempre da una respinta o a distanza davvero troppo ravvicinataCome tutta la linea di difesa, oggi è in difficoltà e fatica ad arginare le incursioni del Monza.La difesa oggi traballa più del solito, e manca la solidità: non il Martinez che siamo abituati a vedere.Fatica più dei compagni di reparto, con due sbavature gravi che rischiano di peggiorare il passivo. Dal 77'Il capitano non è quello che siamo abituati a vedere: mancano la sua grinta e la sua spinta, oggi è spento anche lui.La sua gara termina dopo 45 minuti opachi, durante i quali ha davvero poche occasioni, segno di una partita bloccata. Dal 45'Trova più spazio rispetto al numero 7, complice il baricentro più offensivo della Juve, e propizia l'autogol del Monza.Torna titolare dopo molto tempo e non gioca una brutta partita, aiutando spesso i compagni in difesa. Dal 77'Prestazione migliore rispetto alla partita contro l'Udinese, più propositivo anche in attacco con qualche tentativo pericoloso.Da quando è tornato sta mantenendo un buon ritmo, porta sempre qualità all'azione e serve palloni precisi.Il più pericoloso tra gli attaccanti, prova spesso il guizzo e va vicinissimo al gol e viene fermato solo dal palo. Dal 66'Non ha grosse occasioni, rimane spesso in area per trovare la palla giusta ma si trova spesso in mischia.Partita sporca e difficile per il numero 9, che offre tanto sostegno ai compagni ma ha meno occasioni concrete.La Juve non ha mai imposto il proprio gioco, e dopo un inizio bloccato ha subìto tanto, troppo: non si può sempre ribaltare il risultato.