Monza-Juventus Primavera 3-1 LIVE: Zanaboni risponde subito al gol bianconero

Getty Images

Torna in campo la Juventus Primavera di, in occasione della 23^ giornata di campionato. I bianconeri sono tornati a vincere in campionato dopo la sconfitta contro la Sampdoria, battendo l'Udinese. La Juve ha inoltre salutato che è passato in prestito all'Estoril , squadra di massima serie portoghese. I ragazzi di Magnanelli affrontano il, che è reduce dalla vittoria esterna contro il Lecce e vuole dare continuità ai 5 risultati utili consecutivi. La gara sarà molto importante anche in ottica classifica, infatti la Juventus Primavera non vuole mollare la presa sulla zona playoff, e rimanere sulla scia del, momentaneamente a +6.

Monza-Juventus Primavera, la cronaca

Annunciati cinque minuti di recupero

84' - GOL DEL MONZA: passano appena due minuti e il Monza infila la Juventus in contropiede con il gol di Zanaboni, che supera Savio nel duello e la mette dentro

passano appena due minuti e il Monza infila la Juventus in contropiede con il gol di Zanaboni, che supera Savio nel duello e la mette dentro 82' - GOL DELLA JUVENTUS! Sul tiro da fuori di Finocchiaro c'è una deviazione, e dal rimpallo Postiglione la mette nella sua porta

Sul tiro da fuori di Finocchiaro c'è una deviazione, e dal rimpallo Postiglione la mette nella sua porta 75' - Continua a provarci la Juventus, anche con i neoentrati Ripani e Lopez

63' - Crapisto mette in mezzo molto bene per Pugno, ma il colpo di testa non trova la porta

53' - Vacca è ancora pericoloso con un bel tiro dalla sinistra, sulla respinta non arriva in tempo Crapisto

RICOMINCIA LA PARTITA

Entra Finocchiaro al posto di Ventre a fine primo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO: la Juve va sotto 2-0 con i gol di Domanico e Palladio per il Monza

45' - La Juve sfiora il gol con una bella azione di Vacca, ma il tiro a giro del numero 10 colpisce il palo e termina fuori

38' - Vacca guadagna una bella punizione: sposta il pallone sul sinistro e viene fermato con una scivolata da Zabanoni al limite, giallo per il difensore

36' - Mazur stoppa e calcia al volo col sinistro, ma il pallone termina alto sopra la traversa

29' - GOL DEL MONZA: Savio prova a spazzare ma trova la deviazione di Longhi, sul secondo tiro respinge Pagnucco ma il pallone finisce sui piedi di Palladio, che ribatte in rete il terzo tentativo

Savio prova a spazzare ma trova la deviazione di Longhi, sul secondo tiro respinge Pagnucco ma il pallone finisce sui piedi di Palladio, che ribatte in rete il terzo tentativo 24' - GOL DEL MONZA: i biancorossi trovano la rete e sbloccano una partita molto chiusa finora. Sul cross dalla punizione salta proprio l'ex Juventus Saverio Domanico, che di testa batte Radu

i biancorossi trovano la rete e sbloccano una partita molto chiusa finora. Sul cross dalla punizione salta proprio l'ex Juventus Saverio Domanico, che di testa batte Radu 17' - Ammonito Berretta per aver fermato Crapisto con una trattenuta irregolare

8' - Bella discesa di Pugno sulla sinistra, il numero 9 serve Crapisto che viene anticipato dalla difesa lombarda

5' - Prima fase di studio, con le due squadre che cercano entrambe di affondare il primo colpo

1' - FISCHIO D'INIZIO: comincia la partita tra Monza e Juventus Primavera

Monza-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Mazza

Postiglione

Domanico

Longhi

Lupinetti

Berretta

Ballabio

Capolupo

Azarovs

De Bonis

Zanaboni

Radu

Savio

Martinez

Rizzo

Pagnucco

Ventre

Crapisto

Mazur

Ngana

Vacca

Pugno

Vailati, Bagnaschi, Pedrazzini, Giubrone, Troise, Viti, Gaye, Reita, Crasta, Scaramelli. Allenatore:Zelezny, Nisci, Boufandar, Ripani, Srdoc, Biliboc, Finocchiaro, Sosna, Merola, Lopez Comellas, Borasio. Allenatore: