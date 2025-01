Juventus Primavera, UFFICIALE il prestito di Florea all'Estoril

I movimenti di mercato della Juventus passano anche dal settore giovanile. La Primavera saluta il centrocampista, che si trasferirà in prestito, club che milita nella massima serie portoghese. Il classe 2005 ha raccolto fin qui 4 reti e cinque assist in 19 presenze.Di seguito il comunicato da Juventus.com'Nuova esperienza per Andrei Florea nella seconda parte di stagione: il centrocampista classe 2005 passa in prestito all’Estoril, squadra che milita nella massima serie portoghese. Il giocatore di origine romena - nato, però, a Rivoli (provincia di Torino) il 30 maggio 2005 - ha raccolto in stagione con l’Under 20 di mister Magnanelli quattro gol e cinque assist nelle 19 partite disputate in bianconero in questa annata. Ora invece è pronto a iniziare questa nuova avventura in Portogallo: in bocca al lupo!'